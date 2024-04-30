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Появилось видео «бесчеловечного отношения» к солдатам 41-й бригады ВСУ в российском плену
Два солдата ВСУ - военнослужащие 41 ОМехБр Николай Давыденко и Алексей Кисилиця, сдавшиеся в плен под Часов Яр, развеяли мифы и байки украинских командиров, которыми пугали личный состав «бесчеловечными» условиями содержания пленных у «зверских русских». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Повернутые на Z войне».
Давыденко призвал своих земляков сдаваться в плен, заявив, что там отличное отношение к украинским военнослужащим.
«Не нужно умирать за непонятную власть вообще. Мы – один славянский народ. Выходите на волну «Волга 149.200» и вас примут нормально. Здесь никто не бьет, все хорошо, кормят, не угрожают», - признается Давыденко.
Также пленный передал «привет» своей жене и матери, убедив родных, что с ним все хорошо.
Кисилиця разделил мнение Давыденко и также призвал украинских военнослужащих сдаться в плен. Он заверил, что, выйдя на вышеупомянутую волну, солдаты останутся в живых и не будут умирать, брошенные в окопах.
«Мама со мной все хорошо, я буду скоро дома», - сказал в завершении пленный.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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