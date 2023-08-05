ВС России подняли в воздух Су-30 из-за дрона США над Черным морем

Российские военные обнаружили над Черным морем неопознанный объект, после чего в воздух подняли российский истребитель Су-30. Его экипаж выяснил, что военные заметили разведывательный дрон США MQ-9A Reaper ВВС США, сообщает Минобороны РФ.

Американский беспилотник при приближении российского военного самолета развернулся от границы, не нарушив ее. Российские самолет после этого вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.

Это не первый раз, когда российские военные предотвращают нарушение границы со стороны США. Так, к примеру, аналогичная ситуация произошла в марте – тогда российский истребитель предотвратил нарушение границы бомбардировщиками В-52Н ВВС США над Балтийским морем.