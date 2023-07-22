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ВС России отразили семь атак украинских войск на Краснолиманском направлении
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Группировка ВС РФ «Центр» отразила семь атак украинских сил за сутки на Краснолиманском направлении, сообщают в Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва ЛНР», – указано в сообщении.
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