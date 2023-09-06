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ВС России отразили на Запорожском направлении четыре атаки противника
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Четыре атаки ВСУ отразили вооруженные силы России на запорожском направлении, передает РИА Новости.
По данным агентства, атаки были отражены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, находящихся в Запорожской области.
Отмечается, что за минувшие сутки было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, один танк, три САУ М109 Paladin и две гаубицы «МСТА-Б».
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