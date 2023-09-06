ВС России отразили на Запорожском направлении четыре атаки противника

Четыре атаки ВСУ отразили вооруженные силы России на запорожском направлении, передает РИА Новости.

По данным агентства, атаки были отражены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, находящихся в Запорожской области.

Отмечается, что за минувшие сутки было уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, один танк, три САУ М109 Paladin и две гаубицы «МСТА-Б».