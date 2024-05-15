ВС России отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

В Севастополе произошла масштабная ракетная атака со стороны Украины. Российские силы противовоздушной обороны смогли отразить налет, сбив несколько вражеских ракет в акватории Севастопольской бухты и в районе аэродрома «Бельбек», сообщил губернатор Развожаев.

Обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе на улице Федоровской. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры в этом районе не зафиксировано. Однако существует риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание, вызванное падением ракетных обломков вблизи села Полюшко. Благодаря слаженным действиям российских военных и экстренных служб удалось минимизировать последствия вражеского обстрела и не допустить жертв среди мирного населения.