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ВС России отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
В Севастополе произошла масштабная ракетная атака со стороны Украины. Российские силы противовоздушной обороны смогли отразить налет, сбив несколько вражеских ракет в акватории Севастопольской бухты и в районе аэродрома «Бельбек», сообщил губернатор Развожаев.
Обломки одной из сбитых ракет упали в частном секторе на улице Федоровской. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры в этом районе не зафиксировано. Однако существует риск обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.
Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание, вызванное падением ракетных обломков вблизи села Полюшко. Благодаря слаженным действиям российских военных и экстренных служб удалось минимизировать последствия вражеского обстрела и не допустить жертв среди мирного населения.
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