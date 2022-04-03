ВС России откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев из Мариуполя

Российские военные откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины для эвакуации иностранных граждан. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для проведения гуманитарной операции Вооруженные силы Российской Федерации с 00.00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение режима тишины на маршруте движения», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по просьбе турецкого лидера Реджепа Тайпа Эрдогана к Президенту России Владимиру Путину РФ поможет эвакуации иностранцев, находящихся в заложниках у националистов в Мариуполе. При этом эвакуированные смогут отправиться как в Россию, так и на подконтрольные Киеву территории, по выбранным направлениям.

«При этом Российская Федерация готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск, и выход из него с соблюдением норм международного морского права», — подчеркнул Мизинцев.

Он подчеркнул, что провести эвакуацию можно лишь при содействии властей Киева, соблюдении режима тишины и исключении угрозы обстрела людей и судов.

В заключение генерал-полковник подчеркнул, что Россия обращается с призывом ко всем международным организациям с призывом обязать Киев представить письменный ответ до 03.00 по Москве. В документе для Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, представителей Турции, Международного Комитета Красного Креста, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев должна быть подтверждена готовность к проведению эвакуации.