ВС России откроют 5, 6 и 7 мая гумкоридор для вывода гражданских с «Азовстали»

Вооруженные силы России 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для вывода гражданских лиц с «Азовстали». Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, ВС Российской Федерации с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор с территории комбината „Азовсталь“ для эвакуации гражданских лиц, о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют власти Украины», — сказано в заявлении координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

В документе отмечается, что речь идет о рабочем персонале, а также женщинах и детях. В штабе подчеркнули, что в этот период времени российские военные и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают боевые действия.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».