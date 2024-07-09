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СВО 9 июля 2024 14:02

ВС России освободили в ДНР населенный пункт Яснобродовка

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Российские войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР, сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму. Потери украинских войск за сутки составили до 2160 человек, следует из сводки оборонного ведомства.

#Минобороны #ДНР #спецоперация
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