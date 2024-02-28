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ВС России освободили населенный пункт Петровское, доложило Минобороны
На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Петровское, говорится в сообщении Минобороны РФ. Освободили «точку» подразделения группировки войск «Центр», заняв в результате более выгодные рубежи.
Уточняется, что ВС России было отражено 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 165 военнослужащих, а также четыре танка, две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей.
Помимо этого, во время боевых действий вооруженные силы РФ нанесли поражение трем орудиям Д-20, гаубице «Мста-Б», самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и пяти гаубицам Д-30.
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