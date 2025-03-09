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СВО 9 марта 2025 12:33

ВС России освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области

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Группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие пошли в наступление на всех участках в Курской области.

«На всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо», – написал он в Telegram-канале.

#спецоперация #Минобороны
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