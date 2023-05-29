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Руc Тат
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Политика 29 мая 2023 14:29

ВС России ночью уничтожили украинские военные объекты на аэродромах

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Российские военные уничтожили военные объекты ВСУ, размещенные на аэродромах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута», – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что все назначенные объекты были уничтожены: это командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и снарядами для ВСУ.

#спецоперация
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