ВС России ночью уничтожили украинские военные объекты на аэродромах

Российские военные уничтожили военные объекты ВСУ, размещенные на аэродромах. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута», – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что все назначенные объекты были уничтожены: это командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и снарядами для ВСУ.