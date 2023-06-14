ВС России ночью ударили по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников

Ночью российские военные поразили места дислокации резервов ВСУ и иностранных наемников, также под ударом оказались склады с оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», – говорится в сообщении.

В министерстве заключили, что цель удара была достигнута – все назначенные объекты уничтожены.