news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 14 апреля 2024 09:27

ВС России нанесли удар по подстанции в Харькове

Скопировать ссылку

Российские войска нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани" предварительно по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове», – передает агентство.

Лебедев также уточнил, что в Харькове фиксируются перебои с электроэнергией.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2