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ВС России нанесли удар по подстанции в Харькове
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Российские войска нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево» в Харькове. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«По сообщениям агентуры, ночью был прилет "Герани" предварительно по подстанции в районе ж/д станции "Лосево" в Харькове», – передает агентство.
Лебедев также уточнил, что в Харькове фиксируются перебои с электроэнергией.
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