Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также места сборки безэкипажных катеров. Об этом сегодня сообщило Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – указали в ведомстве.

Также по данным оборонного ведомства, российские средства ПВО сбили за сутки 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 66 дронов ВСУ. ВС Украины за сутки потеряли до 330 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад».