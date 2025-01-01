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ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины
Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также места сборки безэкипажных катеров. Об этом сегодня сообщило Минобороны.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – указали в ведомстве.
Также по данным оборонного ведомства, российские средства ПВО сбили за сутки 7 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 66 дронов ВСУ. ВС Украины за сутки потеряли до 330 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад».
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