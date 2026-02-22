ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.