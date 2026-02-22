news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 22 февраля 2026 14:42

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Читайте нас в
Телеграм

Российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

#Минобороны #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026