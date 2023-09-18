ВС России нанесен групповой удар по местам хранения ракет Storm Shadow

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по местам, где ВСУ храненят крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

Целью также стали места складирования боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки, где подготавливали диверсионные отряды ВСУ.

По данным Минобороны, все объекты удалось поразить. Цели удара были достигнуты.