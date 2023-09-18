Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВС России нанесен групповой удар по местам хранения ракет Storm Shadow
Скопировать ссылку
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по местам, где ВСУ храненят крылатые ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.
Целью также стали места складирования боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки, где подготавливали диверсионные отряды ВСУ.
По данным Минобороны, все объекты удалось поразить. Цели удара были достигнуты.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2