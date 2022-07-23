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Происшествия
23 июля 2022  13:46

ВС России ликвидировали более 60 боевиков нацформирования «Донбасс» в Верхнекаменском

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Российская артиллерия поразила боевые позиции националистического формирования «Донбасс», базировавшегося в районе Вернекаменского. В результате было уничтожено свыше 60 боевиков, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования „Донбасс“ в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков», — заявил во время брифинга генерал-лейтенант.

Он добавил, что на территории ДНР, в районе Белогоровки, российской авиации удалось уничтожить свыше 50% военнослужащих второго батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил о начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. В начале июля Минобороны доложило об освобождении территории Луганской народной республики.

#спецоперация на Украине #Минобороны
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