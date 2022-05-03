ВС России эвакуировали еще более 11 тыс. человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

За сутки Вооруженные силы РФ эвакуировали в Россию 11 564 человека из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок», — цитирует его ТАСС.

По его словам, с начала спецоперации на территорию России прибыли уже более 1,1 млн человек, в том числе более 197 тыс. детей. Также за это время границу России пересекли почти 143 тыс. автомобилей.

Мизинцев рассказал, что за сутки поступило еще более 120 обращений от граждан Украины и других стран с просьбой об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР.

«За прошедшие сутки на горячую линию межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 123 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей», — уточнил генерал-полковник.

За все время было собрано более 2,7 млн таких обращений, поступивших из 2 133 населенных пунктов Украины.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью ВС РФ является защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.