ВС РФ захватили 8 опорных пунктов ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Российские военные захватили восемь опорных пунктов на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале.

«Большие потери понесли 42-я и 67-я механизированные бригады ВСУ. Выведено из строя более 150 боевиков. Уничтожены две БМП, три бронированные машины и два пикапа», – указано в сообщении.

Кроме того, поражены реактивная система залпового огня «Град», 152-мм гаубица «Мста-Б» и миномет.