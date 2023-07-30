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Происшествия 30 июля 2023 09:02

ВС РФ захватили 8 опорных пунктов ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

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Российские военные захватили восемь опорных пунктов на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в телеграм-канале.

«Большие потери понесли 42-я и 67-я механизированные бригады ВСУ. Выведено из строя более 150 боевиков. Уничтожены две БМП, три бронированные машины и два пикапа», – указано в сообщении.

Кроме того, поражены реактивная система залпового огня «Град», 152-мм гаубица «Мста-Б» и миномет.

#ВС РФ #всу
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