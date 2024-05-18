news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 18 мая 2024 13:45

ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области

Скопировать ссылку

Подразделение группировки войск «Север» ВС РФ в результате активных действий освобождён населенный пункт Старица Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Продолжено продвижение в глубину обороны противника.

Нанесено поражение технике и силе ВСУ 106-й, 113-й и 129-й бригат теробороны в районах Ветеринарного, Мирополье и Локня.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2