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ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области
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Подразделение группировки войск «Север» ВС РФ в результате активных действий освобождён населенный пункт Старица Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Продолжено продвижение в глубину обороны противника.
Нанесено поражение технике и силе ВСУ 106-й, 113-й и 129-й бригат теробороны в районах Ветеринарного, Мирополье и Локня.
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