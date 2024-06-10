ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.