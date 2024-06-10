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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
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