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СВО 10 июня 2024 13:45

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в ДНР

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Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

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#спецоперация
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