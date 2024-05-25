ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных Сил России одержали успехи в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.

В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Архангельское в ДНР.

Кроме того, нанесены ощутимые поражения формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 241-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка.

Российские войска также успешно отразили три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево ДНР.

В результате ожесточенных боев противник понес потери, составившие до 410 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля ВСУ.