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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных Сил России одержали успехи в ходе боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
В результате наступательных действий освобожден населенный пункт Архангельское в ДНР.
Кроме того, нанесены ощутимые поражения формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 241-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка.
Российские войска также успешно отразили три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах сел Шумы, Нетайлово и Соловьево ДНР.
В результате ожесточенных боев противник понес потери, составившие до 410 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля ВСУ.
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