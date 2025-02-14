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СВО 14 февраля 2025 13:35

ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, потери украинских войск за неделю составили до 10570 человек.

В период с 8 по 14 февраля освобождены населенные пункты Орехово-Василевка, Дачное, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе, Зеленое Поле. За это время в плен сдались 24 украинских военных, следует из сводки Минобороны России.

#спецоперация #СВО
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