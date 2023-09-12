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ВС РФ впервые уничтожили боевую машину Т-122 Sakarya производства Турции
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО РСЗО турецкого производства T-122 «Sakarya». Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
Как указано в сообщении, за сутки на Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили порядка 25-ти украинских солдат, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО Т-122 «Sakarya» турецкого производства.
Кроме того, на данном направлении поражена живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ.
В ведомстве отметили, что всего с начала проведения СВО уничтожено почти 13 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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