Вооруженные Силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам киевского режима в ответ на угрозы Зеленского усилить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве объяснили: массированные удары по Киеву и другим украинским регионам наносятся в ответ на действия главаря киевской хунты.

«В Минобороны России услышали заявление В.Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ответ на эти угрозы Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о целенаправленных ударах ВСУ по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных граждан, а также о попытках врага массированно атаковать гражданские объекты в Москве с 19-го по 20 сентября с применением более 1,6 тыс. беспилотников, и о других актах агрессии Киева.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных Сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – объяснили в Минобороны РФ.