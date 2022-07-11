ВС России уничтожили хранилища боеприпасов для американских систем HIMARS и гаубиц М777

Вооруженные силы РФ ликвидировали хранилища с боеприпасами для американских гаубиц М777, систем HIMARS и самоходных пушек 2С7 «Пион», поставленных Украине. Об этом сообщается в новостной сводке Минобороны России.

Отмечается, что противник несет большие потери. Так, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, в результате чего было уничтожено более 300 националистов.

Также истребитель Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь в ДНР сбил украинский самолет Су-25.

«Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“ в районах населенных пунктов Изюм Харьковской области, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск Луганской народной республики, Новая Каховка Херсонской области и города Херсона», — сообщили в российском военном ведомстве.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начали оказывать гуманитарную поддержку Украине и поставлять Киеву оружие.