Российские военные установили артиллерийскую позицию, с которой велись обстрелы Запорожской АЭС, — она находилась в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Прямым попаданием российского высокоточного боеприпаса уничтожена американская гаубица М777, из которой ВСУ обстреливали атомную электростанцию. Об этом сообщается в новостной сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что за сутки были поражены 9 пунктов управления ВСУ в районах Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное (ДНР), Лозовое (Херсонская область), Дергачи, Чугуев (Харьковская), а также Николаев и Партизанское (Николаевская область). Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбили 6 украинских беспилотников.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавили в ведомстве.

В новостной сводке сообщается, что военные двух украинских бригад из-за больших потерь покинули свои позиции в Новомихайловке (ДНР) и Дибровном (Херсонская область).

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. За эти месяцы союзным силам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

Ранее стало известно о том, что ВСУ перебили последнюю линию передачи энергии из Запорожской атомной электростанции.