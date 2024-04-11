ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области

Российские военные ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Предположительно, среди погибших есть румынские наемники», – передает агентство.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. После взрыва в городе частично отключали электроснабжение.