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ВС РФ ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области
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Российские военные ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Предположительно, среди погибших есть румынские наемники», – передает агентство.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. После взрыва в городе частично отключали электроснабжение.
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