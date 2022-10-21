ВС РФ ударили по ангару с иностранным оружием и восьми пунктам дислокации наемников

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства. Он располагался в районе села Новая Каменка Херсонской области, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации.

Также Минобороны сообщило о новых попытках наступления ВСУ по нескольким направлениям. Так, на Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ и предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщили в военном ведомстве. По данным МО, уничтожено в результате предотвращения атак более 120 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. «Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Отметим, что о новых ракетных ударах по системам военного управления и энергетики Украины в ведомстве сегодня не сообщали.