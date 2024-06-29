ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины

Российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность в противодействии воздушным угрозам. По данным Министерства обороны РФ, был уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Кроме того, силам противовоздушной обороны удалось перехватить значительное количество беспилотных аппаратов – 119 единиц.

Также были нейтрализованы ракетные угрозы: сбиты 5 оперативно-тактических ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов системы HIMARS. Оба типа вооружений американского производства.