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СВО 29 июня 2024 13:46

ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины

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Российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность в противодействии воздушным угрозам. По данным Министерства обороны РФ, был уничтожен украинский истребитель МиГ-29.

Кроме того, силам противовоздушной обороны удалось перехватить значительное количество беспилотных аппаратов – 119 единиц.

Также были нейтрализованы ракетные угрозы: сбиты 5 оперативно-тактических ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов системы HIMARS. Оба типа вооружений американского производства.

#спецоперация на Украине
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