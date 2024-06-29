Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины
Российские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность в противодействии воздушным угрозам. По данным Министерства обороны РФ, был уничтожен украинский истребитель МиГ-29.
Кроме того, силам противовоздушной обороны удалось перехватить значительное количество беспилотных аппаратов – 119 единиц.
Также были нейтрализованы ракетные угрозы: сбиты 5 оперативно-тактических ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов системы HIMARS. Оба типа вооружений американского производства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»