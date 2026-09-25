ВС РФ поразили хранилище двигателей для крылатых ракет «Фламинго» в Борисполе

Вооруженные Силы России поразили хранилище двигателей «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет «Фламинго», в Борисполе. Как сообщает Минобороны РФ, там же находилось место сборки и хранения БПЛА.

Кроме того, в Одесской области поражены два логистических центра, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из европейских государств.

В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. Кроме того, поражен сухогруз, доставлявший в порт «Одесса» грузы для ВСУ.