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СВО 25 сентября 2026 08:47

ВС РФ поразили хранилище двигателей для крылатых ракет «Фламинго» в Борисполе

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Вооруженные Силы России поразили хранилище двигателей «Хоневелл» TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет «Фламинго», в Борисполе. Как сообщает Минобороны РФ, там же находилось место сборки и хранения БПЛА.

Кроме того, в Одесской области поражены два логистических центра, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из европейских государств.

В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. Кроме того, поражен сухогруз, доставлявший в порт «Одесса» грузы для ВСУ.

#минобороны россии #СВО #вооруженные силы россии
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