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СВО 23 сентября 2026 08:38

ВС РФ поразили три логистических центра в Одесской области

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Вооруженные Силы России нанесли групповые удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киевской области поражены склад хранения материалов для производства БПЛА и промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов.

В Одесской области поражены три логистических центра, где хранились грузы военного назначения, а также склад комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения.

#СВО #минобороны россии
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