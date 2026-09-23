ВС РФ поразили три логистических центра в Одесской области

Вооруженные Силы России нанесли групповые удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киевской области поражены склад хранения материалов для производства БПЛА и промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов.

В Одесской области поражены три логистических центра, где хранились грузы военного назначения, а также склад комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения.

