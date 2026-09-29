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СВО 29 сентября 2026 09:28

ВС РФ поразили склад крылатых ракет «Фламинго» в Киеве

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Вооруженные Силы России поразили в Киеве локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в Киеве поражены центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый». Первый обеспечивал стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; второй – обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ.

#киев #СВО #минобороны россии
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