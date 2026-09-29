ВС РФ поразили склад крылатых ракет «Фламинго» в Киеве

Вооруженные Силы России поразили в Киеве локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в Киеве поражены центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый». Первый обеспечивал стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; второй – обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах ВСУ.