ВС РФ поразили склад БПЛА, логистический центр и сухогруз в Одесской области

Вооруженные Силы России нанесли удары беспилотниками по объектам в Одесской области, задействованным для обеспечения деятельности ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, поражен логистический центр в Одессе, где хранились грузы военного назначения, переданные киевскому режиму европейскими государствами. Кроме того, поражен склад беспилотников в Новых Белярах. Также поражен сухогруз, доставлявший в порт «Одесса» военные грузы для обеспечения ВСУ.