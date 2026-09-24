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СВО 24 сентября 2026 19:04

ВС РФ поразили склад БПЛА, логистический центр и сухогруз в Одесской области

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Вооруженные Силы России нанесли удары беспилотниками по объектам в Одесской области, задействованным для обеспечения деятельности ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, поражен логистический центр в Одессе, где хранились грузы военного назначения, переданные киевскому режиму европейскими государствами. Кроме того, поражен склад беспилотников в Новых Белярах. Также поражен сухогруз, доставлявший в порт «Одесса» военные грузы для обеспечения ВСУ.

#бпла #вооруженные силы россии #минобороны россии #СВО
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