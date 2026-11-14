news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 14 ноября 2026 10:08

ВС РФ поразили электроподстанцию и два локомотива во время удара по Украине

Читайте нас в

ВС России поразили объекты энергетики, Ж/Д инфраструктуры и морские суда на Украине, сообщает Минобороны РФ.

В Черниговской области поражена электроподстанция в Прилуках, от которой получали энергию военные предприятия и логистические центры. Также поражены два локомотива в районе станции Матвеевка Запорожской области и сухогруз в Черном море – их использовали для перевозки военных грузов.

Удар наносился при помощи БПЛА, добавили в ведомстве.

#СВО #ВС РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Подростки стреляли в людей и авто в Казани – полиция проводит проверку

13 ноября 2026
ВТБ профинансирует строительство микрорайона на месте старого аэропорта Казани

ВТБ профинансирует строительство микрорайона на месте старого аэропорта Казани

13 ноября 2026
Новости партнеров