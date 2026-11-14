ВС РФ поразили электроподстанцию и два локомотива во время удара по Украине

ВС России поразили объекты энергетики, Ж/Д инфраструктуры и морские суда на Украине, сообщает Минобороны РФ.

В Черниговской области поражена электроподстанция в Прилуках, от которой получали энергию военные предприятия и логистические центры. Также поражены два локомотива в районе станции Матвеевка Запорожской области и сухогруз в Черном море – их использовали для перевозки военных грузов.

Удар наносился при помощи БПЛА, добавили в ведомстве.