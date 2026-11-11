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СВО 11 ноября 2026 09:21

ВС РФ поразили электроподстанции в Кривом Роге и в Одесской области

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Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности Украины. Удары были произведены с помощью БПЛА.

Как сообщает Минобороны РФ, поражены электроподстанции в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Маяках и Усатово Одесской области. Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

#СВО #минобороны рф #бпла
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