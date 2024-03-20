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ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области
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Вооруженные силы РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку на белгородском направлении, сообщает Минобороны.
Военнослужащие продолжают вести мероприятия, предназначенные для того, чтобы не допустить проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп.
Ведомство также отметило, что в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял около 650 боевиков, а также две боевые машины РСЗО Vampire.
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