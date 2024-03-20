news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 20 марта 2024 15:19

ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области

Скопировать ссылку

Вооруженные силы РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку на белгородском направлении, сообщает Минобороны.

Военнослужащие продолжают вести мероприятия, предназначенные для того, чтобы не допустить проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ведомство также отметило, что в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял около 650 боевиков, а также две боевые машины РСЗО Vampire.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2