ВС РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку в Белгородской области

Вооруженные силы РФ полностью зачистили от украинских боевиков Козинку на белгородском направлении, сообщает Минобороны.

Военнослужащие продолжают вести мероприятия, предназначенные для того, чтобы не допустить проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ведомство также отметило, что в результате ударов авиации и артиллерии противник потерял около 650 боевиков, а также две боевые машины РСЗО Vampire.