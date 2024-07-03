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ВС РФ полностью взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре в ДНР
Подразделения Южной группировки войск после активных действий полностью освободили район «Новый» Часова Яра. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск в результате активных действий полностью освободили район “Новый” населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», –заявили в оборнном ведомстве.
Потери противника составили до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, и десять пикапов. Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
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