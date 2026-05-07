news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 7 мая 2026 19:54

ВС РФ полностью прекратит боевые действия на время перемирия в честь Дня Победы

Читайте нас в
Телеграм

ВС РФ полностью прекратит боевые действия на время перемирия в честь Дня Победы.

«В указанный период (с 8 мая до 10 мая, прим. Т-и) все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия», – сообщили в Минобороны РФ .

В случае попыток ВСУ сорвать перемирие, российская армия даст адекватный ответ, а при нападении на парад в Москве – по Киеву будет нанесен массированный ракетный удар.

#минобороны рф #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026

Депутат Госдумы Вассерман заявил о невозможности пересмотра объединения ФРГ и ГДР без правовой оценки

7 мая 2026
Новости партнеров