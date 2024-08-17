ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов

По информации Министерства обороны, вооруженные силы России успешно отбили нападения противника вблизи населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

В ходе боевых действий украинская сторона понесла существенные потери: был уничтожен один танк и 11 единиц бронетехники.

Военное ведомство также сообщает, что в настоящее время проводятся операции по обнаружению и ликвидации мобильных групп противника, предпринимавших попытки проникновения в глубь территории в направлении Алексеевского и Каучука.