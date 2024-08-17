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СВО 17 августа 2024 14:29

ВС РФ отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении четырех населенных пунктов

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По информации Министерства обороны, вооруженные силы России успешно отбили нападения противника вблизи населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

В ходе боевых действий украинская сторона понесла существенные потери: был уничтожен один танк и 11 единиц бронетехники.

Военное ведомство также сообщает, что в настоящее время проводятся операции по обнаружению и ликвидации мобильных групп противника, предпринимавших попытки проникновения в глубь территории в направлении Алексеевского и Каучука.

#спецоперация на Украине
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