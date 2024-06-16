ВС РФ освободили населенный пункт Загорное Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – указано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.