Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВС РФ освободили населенный пункт Загорное Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – указано в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»