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СВО 16 июня 2024 13:38

ВС РФ освободили населенный пункт Загорное Запорожской области

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Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск “Восток” освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», – указано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселковка Запорожской области, Урожайное и Владимировка Донецкой Народной Республики.

#спецоперация
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