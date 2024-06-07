Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР
Русская армия освободила населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение недели подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ», – указано в сообщении.
Как сообщает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный, освобождение Парасковиевки от сил ВСУ открывает дорогу на Константиновку, через которую проходит одна из «дорог жизни» украинского гарнизона, располагающегося в Угледаре.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»