Русская армия освободила населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение недели подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ», – указано в сообщении.

Как сообщает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный, освобождение Парасковиевки от сил ВСУ открывает дорогу на Константиновку, через которую проходит одна из «дорог жизни» украинского гарнизона, располагающегося в Угледаре.