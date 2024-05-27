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СВО 27 мая 2024 13:12

ВС РФ освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "‎Центр"‎ освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – отметили в ведомстве.

Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

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