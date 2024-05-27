Российские военнослужащие освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "‎Центр"‎ освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – отметили в ведомстве.

Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области.