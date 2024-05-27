Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВС РФ освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», – отметили в ведомстве.
Нанесено поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики.
Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка в Харьковской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»