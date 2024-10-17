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ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.
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