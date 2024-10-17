ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Максимильяновка — небольшое село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.