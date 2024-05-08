Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново, сообщает Министерство обороны РФ.

В процессе активных действий подразделения группировки войск «Запад» улучшили свою позицию на переднем крае и полностью освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области.

Также были отражены две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка (Донецкая Народная Республика) и Стельмаховка (Луганская Народная Республика).

Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике и нанесли поражение формированиям 132-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское.

Кроме того, были отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово в Донецкой Народной Республике.