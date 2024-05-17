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ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области
Вооруженные силы РФ освободили более 200 кв. километров территории Харьковской области, включая частично северную часть региона. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев в телеграм-канале.
«Наши войска продвигаются вглубь территории Харьковской области. Частично северная часть региона уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанск», – отметил глава администрации.
Он также добавил, что на сегодняшний день наблюдаются очень серьезные темпы продвижения российских войск.
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