ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области

Вооруженные силы РФ освободили более 200 кв. километров территории Харьковской области, включая частично северную часть региона. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев в телеграм-канале.

«Наши войска продвигаются вглубь территории Харьковской области. Частично северная часть региона уже освобождена. В настоящее время производятся зачистки по городу Волчанск», – отметил глава администрации.

Он также добавил, что на сегодняшний день наблюдаются очень серьезные темпы продвижения российских войск.