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ВС РФ ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима
Минувшей ночью вооруженными силами РФ был нанесен удар по основным предприятиям военной промышленности Украины, сообщили в Минобороны.
В министерстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.
Отмечается, что цель удара была достигнута и все объекты удалось поразить.
В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесен существенный ущерб.
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