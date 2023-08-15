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Руc Тат
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Происшествия 15 августа 2023 15:34

ВС РФ ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима

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Минувшей ночью вооруженными силами РФ был нанесен удар по основным предприятиям военной промышленности Украины, сообщили в Минобороны.

В министерстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Отмечается, что цель удара была достигнута и все объекты удалось поразить.

В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесен существенный ущерб.

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#Минобороны #спецоперация на Украине
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