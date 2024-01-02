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ВС РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины
Российские военные нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК, сообщило Минобороны.
Отмечается, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – отметили в ведомстве.
Таким образом российской армии удалось нанести значительный ущерб военно-промышленному комплексу противника.
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