ВС РФ нанесли удар по цехам и энергообъектам, используемым ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, а также по производственным цехам и местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Все эти объекты использовались ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Во время операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. Удар нанесен также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах, передает ТАСС.