news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 9 октября 2023 10:34

ВС РФ нанесли разрушительные удары по ВСУ корректируемыми авиабомбами

Скопировать ссылку

Российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ при помощи управляемых авиабомб, сообщает РИА Новости.

После таких ударов остаются кратеры, в которые можно закопать танк или несколько машин.

Отмечается, что используемые российскими военными УАБ куда точнее обычных фугасных бомб, а из-за размеров они способны наносить огромный ущерб противнику.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100