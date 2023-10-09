ВС РФ нанесли разрушительные удары по ВСУ корректируемыми авиабомбами

Российские военные нанесли разрушительные удары по ВСУ при помощи управляемых авиабомб, сообщает РИА Новости.

После таких ударов остаются кратеры, в которые можно закопать танк или несколько машин.

Отмечается, что используемые российскими военными УАБ куда точнее обычных фугасных бомб, а из-за размеров они способны наносить огромный ущерб противнику.